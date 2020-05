En ese sentido, el empresario contó que "sin conocerla, yo creía que era la mujer más linda de Argentina y del mundo. Me encantaba, pero estaba fuera de mi alcance; nunca me la había cruzado y ella había estado en mi restaurante y en otros eventos pero nunca nos encontrábamos". Al mismo tiempo que aseguró que en un momento "visualizó" a la modelo y que ese fue el impulsó que lo llevo a querer contactarla.

"En un momento me di cuenta y fui para adelante. Estaba yendo a Rosario con mi socio a una reunión de negocios, estaba manejando y la vi", recordó y explicó que en ese momento su socio le recomendó que se contactara con ella, dado que la jurado del Bailando se acababa de separar. "Le escribí a una amiga de ella. 'Creo que soy un gran candidato para tu amiga, Oriana', le dije. No la había visto hasta ese momento más que en las revistas o la televisión. Ahí es cuando su amiga me responde un 'sabés que sí'".

Asimismo, Roberto afirmó que "a las pocas horas me cayó una solicitud de Pampita, desde su cuenta privada y no lo podía creer. Tardé unas horas en aceptarla. Después empezamos a escribirnos y se dio algo muy lindo".

"Visualicé que nos casábamos a los pocos días cuando ella me estaba ayudando a decorar el cuarto de mis hijos y la vi sentada, llena de polvo, tratando de sacar unas calcomanías imposibles de la pared", añadió durante su participación en "PH, Podemos Hablar".

Por otro lado, el empresario gastronómico reveló un momento incomodo que vivió cuando todavía era el novio de Pampita. Es que de acuerdo a su relato, le pidieron que cocinara algo para todo el grupo de amigos de la top model y terminó haciendo un papelón: "quise hacer un asado para sus amigos y provoqué un incendio", manifestó.

"Por fuera la carne estaba negra porque la parrilla estaba baja pero cuando cortó adentro estaba cruda", concluyó entre risas.