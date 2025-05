Gérard Depardieu fue condenado por agresiones sexuales

En marzo, el actor de 76 años admitió ante el Tribunal Penal de París haber agarrado por las caderas a una de las dos denunciantes durante el rodaje de la película de Jean Becker "Les volets verts", pero negó cualquier agresión de carácter sexual.

Las denunciantes; Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah (pseudónimo), una ayudante de dirección de 34 años, lo acusaban de agresión, acoso y ultrajes sexistas. El tribunal accedió a la petición de la fiscalía de suspender la pena de prisión, al considerar que los hechos habían quedado probados.

"Gérard Depardieu no parece haber comprendido ni la noción de consentimiento ni las consecuencias perjudiciales y traumáticas. Es una buena decisión, es un reconocimiento para las víctimas", comentó la abogada de una de las dos denunciantes, Amélie K, según el sitio francés RFI.

Por otra parte, la letrada Carine Durrieu Diebolt celebró el fallo del juez: "Es una victoria para dos mujeres en un plató de cine, pero es una victoria para todas las mujeres".

Esta es la primera vez que Gérard Depardieu, que no asistió a la vista del martes, tiene que responder ante un tribunal por una de las acusaciones de agresión sexual en su contra desde que comenzó el movimiento #MeToo hace seis años.

Las acusaciones de agresiones sexuales a mujeres sacudieron la industria del cine en Francia y esta primera condena a Depardieu coincide con el inicio de la principal cita del sector: el Festival de Cine de Cannes.

"No veo por qué perdería el tiempo manoseando a una mujer, su trasero, sus pechos. No soy un sobón de metro", aseguró el actor. Simplemente, reconoció haber agarrado a Amélie por las caderas "para no resbalar" de su taburete durante una discusión sobre el decorado de la película.

Sin embargo, la versión de la denunciante advierte otra cosa: "Cierra las piernas y me agarra las caderas", describió la mujer, recordando la "fuerza" del actor, "su gran cara", "sus ojos rojos, muy excitados" y sus palabras: "Ven y toca mi gran sombrilla. ¡Te la voy a meter en la vagina!".

Sarah denunció que el reputado intérprete le tocó las nalgas y los pechos en varias ocasiones, pese a que la mujer le dijo claramente “no”. El acusado negó los hechos y su abogado defensor pidió la absolución de su cliente.

Incluso, el letrado calificó a Amélie y Sarah de cuentistas al servicio de una "organización" de "feministas rabiosas", por lo que les adjudicó "acoso" en contra de Depardieu.

A pesar de las fuertes declaraciones de las denunciantes, algunos personajes salieron en apoyo del actor, como es el caso del jurista Jérémie Assous, quien criticó duramente la decisión del tribunal, argumentando que "desde el momento en que hoy se le implica en un caso de supuesta agresión sexual, se lo condena automáticamente".

El lunes, la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, de 90 años, salió en defensa de Depardieu, al asegurar que los hombres acusados de poner "sus manos sobre el trasero de una chica" deberían poder continuar "con sus vidas".

Para el ministerio público, las denunciantes eran en cambio "mujeres en situación de inferioridad social" ante un actor que "goza de notoriedad, de un aura y de un estatus monumental en el cine francés".

Más allá del juicio, una veintena de mujeres acusaron a la estrella internacional por comportamientos similares, pero la mayoría de denuncias se archivaron porque los hechos prescribieron.