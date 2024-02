Gerardo Romano contó qué enfermedad padece

"Lo que más me llama la atención es que no es un hecho aislado, diría que es de una cierta precariedad emocional", comenzó a decir el actor, que remarcó que no recuerda haber vivido una situación social de este tipo: "Yo no tengo memoria de ajustes de este tipo y he vivido Rodrigazo e Hiperinflación".

El actor está presentando su espectáculo "Un judío común y corriente" en Mar del Plata y su última función se la dedicó a Lali, lo que provocó una ovación.

"Que hable el presidente y que no se pelee con una actriz. Revela cierta misoginia, tenemos que respetar a las mujeres", pidió Romano, quien remarcó que hoy una jubilación equivale a 100 dólares.

"Esto es la mesa un jubilado, crema de marihuana para el dolor y esto para el parkinson, para el colesterol…", comenzó a enumerar el actor, mostrando sus medicamentos. Entonces el conductor lo frenó y le preguntó: "¿Vos tenés parkinson Gerardo?".

"Sí, no se nota porque laburo mucho y porque no doy conferencias de prensa para decir que tengo parkinson", expresó Gerardo con naturalidad, aunque indignado por los valores de los medicamentos y las jubilaciones que no alcanzan para nada.

Y agregó: "Creo firmemente que todos los individuos deberían comprometerse con actividades intelectuales que ejerciten sus capacidades cognitivas".

"En mi trabajo actual, no tengo la opción de detenerme y pedir disculpas por olvidar una línea en medio de la función debido a mi condición de salud. Debo realizar un esfuerzo sobrehumano para recuperar el hilo de la actuación, y ese esfuerzo es como ejercitar un músculo. Además, mantengo una rutina de natación tres veces por semana para fortalecerme", finalizó Romano.