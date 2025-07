La Voz Argentina: una participante llena de sorpresas

Embed

Aimel reveló que tiene 20 años, juega al fútbol profesionalmente en Platense y anteriormente lo había hecho en Vélez Sarsfield.

"Sos increíble, ¿qué otras cosas te gustan hacer? Ahora dice "cocino de la puta madre" exclamó irónicamente Lali Espósito, que se mostró visiblemente sorprendida por la historia y las aptitudes de la joven participante. Pero lo que no se esperaba la estrella pop era la respuesta de Aimel le dió "Sí, me gusta cocinar, hice un año de gastronomía también", pero como la artista no le creía, pensando que se estaba sumando al chiste, la joven le aclaró "¡Te lo juro!".

"Pero Aimel, ¿qué más haces?" comentó Lali Espósito sin poder ocultar su asombro, algo a lo que Soledad Pastorutti se sumó con la consulta "Pero, ¿cuántos años tenés? ¿En 20 años todo esto? ¿Cómo haces?", entonces la joven participante se permitió bromear "Sí, todo esto en 20 años, ya tengo 60 de aportes mas o menos, estoy cansada jefe".

Finalmente, la joven Aimel Sali debió elegir a què equipo se iba a sumar, si a de los Miranda!, el de Soledad Pastorutti o el de Lali Espósito, que fue la afortunada elegida por la futbolista cantante.