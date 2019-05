Germán Paoloski fue acusado de maltrato por sus compañeros

Por eso llamó mucho la atención la información que dio a conocer el periodista Lio Pecoraro quien contó que el conductor de El Noticiero de la gente, en Telefé, discutió muy duro con sus colegas, se enojó e insultó a sus compañeros.

"Fue una situación escandalosa. Se armó un flor de escándalo entre los compañeros que trabajan en el noticiero porque mandaron un informe al aire que no correspondía", adelantó Pecoraro.

ADEMÁS:

"El conductor no sabía que tenía que ir y empezó a los gritos limpios, no sólo contra los productores del programa, también con sus compañeros de elenco", aseguró el panelista de Todas las tardes (El Nueve).

"Germán Paoloski es el hombre señalado como "el maltratador de las noticias", disparó Pecoraro, que además avisó que hay más casos en contra del conductor.

"Fue un escándalo lo de El Noticiero de la Gente. Lo van a desmentir, van a decir que es mentira, pero esta no es la primera vez, y hay mucha gente que por ahora se calla pero que tienen ganas de contar lo que pasa con los malos tratos que sufren por parte de Germán", sostuvo el periodista, y agregó: "Yo no tengo nada para decir, pero no es la primera vez que me llega información así".

El conductor por ahora no hizo ninguna referencia a esa acusación que sin dudas sorprende.