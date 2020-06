Gianinna lleva a Maradona ante la Justicia por su adicción al alcohol

Tras esta afirmación, Gianinna Maradona pidió salir al aire para ampliar un poco sobre los inconvenientes que viene arrastrando su padre. “Es el problema que vienen negando hace un montón. Esto no es de ahora de la cuarentena”, reflexionó.

Al comienzo de la charla, la madre de Benjamín se refirió a su malestar por la exposición a la que es sometida el mejor jugador de la historia –en ese sentido se puede leer entrelineas su fastidio por la circulación en la que su padre se baja los pantalones en medio de un baile-. “No quiero exponer a mi papá, y sí lo voy a hacer ante un juez. En donde quiero dejar en claro que la parte económica no me importa, yo lo que quiero es que mi papá siga viviendo”, afirmó.

“Yo me siento obligada a decirle a mi papá de decirle las cosas que me parece que no están bien”, remarcó antes de enumerar algunos episodios aberrantes de una noche fatídica.

“Cuando fue el cumpleaños de mi papá, vimos una situación que no estaba buena. Estuvimos con él en un cuarto, mi hermana y los nenes, y nos fuimos. Después yo volví sin avisar le pedí a una amiga que me acompañara, y como me pasó en un millón de otras oportunidades, el panorama estaba lejos de estar bien. Hay cosas que no están buenas. Me encontré a mi papá dormido en una mesa con un montón de gente a su alrededor. Morla, apenas mi papá se descompuso, se fue. Yo corrí a ayudarlo, se estaba ahogando”, relató.

“Después de ahogarse, lo obligaron a soplar las velitas. Yo le preguntaba y no quería soplar las velitas, quería irse a dormir. No estaba bien. Es angustiosa esa situación, pero no tendría problemas en mostrárselos a un juez. No en la tele”, aseguró.

Por otra parte, Gianinna desmintió que ella estuviera en contra de reunirse con todos los hijos de Diego. “Yo le planteé juntar a todos. Y él no quiere: me dijo que tiene una relación muy distinta con cada uno. Yo nunca dije que no, yo estuve con ellos individualmente”.

