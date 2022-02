Gianinna Maradona le respondió a Verónica Ojeda en sus redes

Según trascendió, Ojeda estaría muy molesta porque tiempo atrás no le permitieron a su hijo ingresar al palco que tienen los herederos en La Bombonera. Además, la mamá de Dieguito habría quedado muy ofendida por la ausencia de sus hermanas mayores en el cumpleaños del pequeño a mediados de febrero.

Ante esta información, Gianinna utilizó sus historias de Instagram para responder y mediante capturas de pantallas de distintos chats, apuntó directamente contra Ojeda y su actual pareja Mario Baudry.

"Basta de dejar que se hable al pedo sobre mi persona. Beso CAPO, te metiste en un terreno que NO. Siempre vas a ser lo que haces mas que lo que decís", escribió la hija del diez junto a unas imágenes donde se puede ver cómo Gianinna intenta contactarse con Dieguito a través de su madre y su actual novio, quienes no le dieron una respuesta.

Luego de ver la publicación de Gianinna, Verónica se contactó con Maite Peñoñori, quien trasmitió su fuerte mensaje: “Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito. El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños. Y sí, yo las tengo bloqueadas a las dos, me hago cargo. Nunca más lo van a ver, de ellas no necesita nada”.

La hermana de Dalma continuó con su descargo en las redes y volvió a mostrar otro chat que tuvo con Ojeda: “Recién corté con mi hermana, te soy muy sincera, Verónica, a mí lo que me hubiese gustado es que tu mensaje sea lo primero que hagas, no lo tercero”.



“Primero le dijiste a Sebastián -el administrador de la sucesión - que el palco le pertenece a los herederos, después llamaste a Boca para averiguar y cuando todos te explicaron que el palco no tiene nada que ver con la sucesión, ¡me llamaste a mí! Como sabrás yo no me manejo así y te voy a pedir que por el bien de la relación con Dieguito, vos hagas lo mismo. Por otro lado, sé que el sábado es un día que tanto para Dalma como para mí va a ser muy duro, me encantaría que Dieguito pueda estar conmigo, con nosotras, pero por otro lado no sé si voy a estar con la energía para poder hacerme cargo de él. Yo lo busco sin problema. También te digo que yo no voy a buscar la camiseta, prefiero que la traigan al palco”, finalizaba el mensaje.

Por último, compartió un mensaje que su hermana mayor le envió a modo de apoyo: “¡Siempre, siempre de tu lado de la vida! ¿Entendés que con vos voy a la guerra? Hay cosas que son como son y no es nuestra culpa”.