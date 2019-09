La serie británica ya confirmó su tercera temporada, en la que la protagonista inicial, la aclamada Claire Foy, dará lugar a una versión más madura de la reina Isabel II interpretada por Olivia Colman, que este año ganó el Oscar por su papel (casualmente también como una reina, en este caso Anne de Gran Bretaña) en La Favorita (The Favourite, 2018).

Como esta tercera entrega transcurre en la segunda mitad del siglo XX (no se debe olvidar que Isabel II cuenta ya con 93 años), hará su aparición la “dama de hierro”, y Anderson aseguró que disfrutará interpretar.

ADEMÁS:

"Thatcher fue sin duda formidable, pero voy a disfrutar explorando lo que hay debajo de la superficie y, me atrevo a decir, enamorarme del icono que, ya sea amado u odiado, definió toda una era", ha explicado. Está claro que es un personaje fascinante, tanto para la historia del país como para la propia industria del audiovisual. En las últimas décadas hemos visto algunas representaciones de su legado tanto en la televisión como en el cine, donde Meryl Streep ganó un Oscar por encarnarla en La dama de hierro (Iron Lady, 2012), le contó la protagonista de The X-Files al matutino británico The Guardian.

La nueva temporada de The Crown llegará el próximo 17 de noviembre a Netflix, la misma plataforma donde Anderson estrenó a fines del año pasado Sex Education, donde interpreta a una sexóloga que debe lidiar con la entrada a la adolescencia de su hijo varón.