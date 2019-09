Enseguida, el conductor de TN lo asumió. "Es una situación muy dolorosa que viví y que ha marcado mi vida. Salí solo, huí hacia adelante. Siempre digo que el periodismo me salvó", reveló Mario, serio, para luego agregar: "Toda la felicidad que recorrí desde los 33 años a esta parte ha compensado el dolor que tuve cuando fui chico, adolescente y joven".

Fue entonces que Mirtha en seco le preguntó: "¿Fuiste violado?". Aún cuando Massaccesi intentó continuar con su relato, la conductora reiteró su interrogante.

Entonces el periodista la paró en seco. "No lo voy a decir, nunca lo voy a decir. Fue mucho más que eso, fue dramático. La vez que estuve acá y me preguntó eso del secreto me llamaron de todos los canales. Considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno quiera contarlo", respondió.

Pero la dueña de casa insistió: "Ahora se cuenta todo en televisión". Sin embargo, otra de las invitadas, Carla Quevedo la cruzó. "Hay que respetar los tiempos de la víctima, que habla cuando puede y no cuando se espera que hable", defendió. Luego el periodista recordó que su familia había reaccionado tras aquella requisitoria en otro almuerzo. "Me dijeron 'Nosotros estamos con los brazos abiertos para vos. Si vos querés, venís y acá estamos'", recordó.

No fue un fin de semana sencillo para Mirtha, después de autodefinirse como panqueque, en relación al ámbito político y ratificar su deseo de no entrevistar al candidato Alberto Fernández, se mostró ofendida sobre la alusión que hicieron a su persona desde Argentina Tierra de amor y Venganza.

"Primero, a mi madre la hicieron española cuando no lo era. Era muy argentina, maestra y directora de colegio", citó. "Y nosotras éramos rubias naturales. Así que ya que nos imitan, háganlo bien", aseveró.