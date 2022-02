Gimena Accardi volvió a las redes sociales tras ser operada

La, que sufrió un accidente doméstico a fines de enero, publicó una serie de videos contando como está atravesando los días post operación de su brazo., había explicado Gime, días atrás.Luego de un tiempo alejada de las, la esposa de Nico Vázquez reapareció y contó:, continuó explicando la actriz mediante un video donde se la puede ver con su brazo contenido por una férula.

“Tengo dos cintitas, porque me hicieron dos tajos, para no hacer uno enorme de 30 y pico de centímetros y que me quede tanta cicatriz. Me habían sacado algunos puntos la semana pasada y hoy terminaron de sacar los más grandes, que era como una especie de hilo negro”, reveló.



Por último, Accardi no se mostró cansada de estar encerrada y señaló: “No me cuesta hacer reposo porque no es algo que me moleste mucho estar tirada en un sillón siendo atendida… pobrecito el que me atiende, que es mi marido, las 24 horas”.