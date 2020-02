Ginette Reynal y el "abuso" naturalizado de Gerardo Sofovich

Hablando sobre el acoso de los jefes a las mujeres, Ginette contó: "Sí me pasó cuando yo trabajaba con el Ruso Sofovich, divino, que lo adoro porque me enseñó un montón, pero yo llegaba al estudio todos los días y él me decía: ‘¿Y, nena, cog... hoy?’", lamentó Reynal.

"Yo tenía veinte años y para mí era muy fuerte escuchar eso", continuó la mediática.

"Moria, vos trabajaste en ese momento, los hombres hablaban de esa manera y no significaba que quisieran decir eso", reflexionó la invitada.

"No es eso, es que estaba tan naturalizado", consideró Casán. La confesión dejó con la boca abierta a las vayainas quienes no podían creer lo que estaban escuchando y sobre todo naturalizar lo que pasaba en aquellos años.