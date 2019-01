Embed

Este jueves por la mañana, en diálogo con Buenos Días América, la modelo detalló, muy angustiada y casi sin voz, lo que está viviendo: "Yo hasta acá llegué, no me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir. En su momento salió a decir que era un papá feliz, y a mí me había pedido un aborto".

Luego de estos dichos, Berger aseguró que se había reconciliado con Scioli porque “él me buscó hasta el cansancio. Yo la verdad es que estaba enamorada de él, era el papá de mi hija. ¿Cómo no le voy a dar una oportunidad? (...) No estaba con él por la plata ni por los viajes, era porque estaba enamorada".

"En el viaje me amenazaron. Hace tiempo me viene pidiendo cosas, que me comporte de tal manera para la campaña y yo hay cosas que no comparto. Y no me van a obligar. En un momento las cosas empezaron a poner más tensa y había otra gente ahí… La verdad es que dentro de todo, todavía me estoy quedando callada. Que no me sigan molestando, porque la que da un paso al costado acá soy yo, no quiero saber más nada con él”, lanzó la modelo, con la voz notablemente quebrada por la angustia. Luego aseguró que tiene miedo y que no radica la denuncia porque “Daniel levanta un teléfono y lo soluciona”.

Cuando ella le planteó al actual diputado su deseo de separarse y terminar la pareja, él le dijo: "'Separate vos, yo no me separo, nena'. No podía hacer nada, estaba presa en mi propia casa”.

Ante la pregunta concreta de si Scioli alguna vez le había pegado, la modelo se quedó unos segundos callada y luego sentenció: “Hubo malos tratos, obviamente. ¿Si me pegó? Tuvo malos tratos conmigo. La violencia psicológica que sufrí fue peor que cualquier cachetazo”.