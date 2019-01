Gisela Berger soprendió con un tuit sobre Daniel Scioli

Embed Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

A pesar de las especulaciones que apuntaban a un hackeo de su cuenta, la modelo no tardó en asegurar que ella misma había colocado el mensaje en sus redes. Además no solo aclaró la situación en diálogo con Exitoína sino que denunció públicamente el accionar de su ex pareja y padre de su hija Francesca.

"Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué", afirmó.

Asimismo, Berger señaló que realiza este anuncio para protegerse porque siente miedo. Y agregó: "No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país puede hacer lo que él quiere".

Finalmente, se refirió al uso político que Scioli realizó de su hija para revitalizar su imagen ante la opinión pública. "No le importa. Lo único que quiso hacer es sacarse fotos y publicarla, algo que yo no quería. A la nena la protejo y por eso no pongo fotos de ella en ningún lado. Él puso fotógrafos en la fiesta para que se publiquen porque a él le sirve", sentenció.

