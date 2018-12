Villafañe, quien disponía de poder de administración y disposición de los bienes de Maradona, fue acusada de violar los deberes que se le otorgaron al perjudicar los intereses de éste

La Corte Suprema de Justicia evitó intervenir en una denuncia presentada por Diego Maradona contra su ex esposa Claudia Villafañe por negarse a restituir al menos 458 objetos -entre ellos valiosas camisetas del ex futbolista- que pertenecían al astro, luego de que instancias anteriores fallaran en contra del ex capitán de la Selección argentina.