Luego se tomo unos minutos en su programa para contar los pormenores del momento tan especial: “Me comprometí el 24 a la noche, le pedí la mano de Romina, a su mamá, delante de sus hijas, y de las mías. Tengo el vídeo, tengo todo, eso vale oro. Nos comprometimos cerca de la medianoche, ella no se lo esperaba, lo sabían mis hijas y las hijas de ella”, agregó.

A su vez el conductor resaltó: “Las únicas que lo sabían eran mis hijas y las hijas de Romi porque me ayudaron”. Recordemos que ya la semana pasada, en una nota con el programa “Involucrados”, contó que tenía ganas de casarse en 2019, aunque ahora no precisó fechas.

Al parecer hubo un importante trabajo previo al día de la sorpresa: “Le saqué un anillo a ella sin que se diera cuenta para poder tomar la medida. Después fui y elegí las alianzas, son simples, de oro blanco y tienen nuestros nombres grabados. No hubo locuras ni nada porque esto ya lo pasé... qué se yo... fue tranquilo”.

Ante la curiosidad de sus compañeros de Intrusos, el periodista detalló: “Estábamos todos tomando una copa, abrí un champange muy especial y ahí se lo pedí. Mi hija lloró, todos lloraron, fue un momento muy especial. Los dos tenemos ganas de casarnos. Morena estaba en Córdoba por eso no estuvo pero sí me acompañaron Rocío, Emma y Violeta junto con la mamá de ella. Sinceramente Romina no se lo esperaba. Estaba muy emocionada al igual que todos. Los dos tenemos ganas de casarnos en 2019 pero no hay fecha. Vamos a hacer algo muy chiquito, con los más íntimos. A esta altura tengo ganas de volver a armar la familia, no me apuren”, fueron las palabras de Rial que, al parecer, 2019 lo encontrará alejado de su máxima creación (Intrusos) en TV desde hace 18 años pero muy cerca de Romina y una familia nueva.