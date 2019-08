“Sigo sosteniendo los valores deportivos de Claudio… La simplificación que hace mucho medio pelo de por qué se habla de cierta gente: eso sucede porque es gente notoria, más allá de que tenga los mismos pecados y defectos que cualquiera de nosotros. Eso no quiere decir que yo no haya cometido un error”, admitió en el programa Arquero, Ilusionistas y Goleadores.

Y agregó: “No vi el programa de Susana, o no le presté atención a la parte condicionante y que me obliga a pedir disculpas: la parte en la que Mariana Nannis denuncia violencia de género", explicó el periodista”.

Para cerrar el tema, Bonadeo reflexionó: “Reitero mis disculpas tanto para Susana como para Mariana Nannis porque, efectivamente, deteniéndome en que hubo una denuncia por violencia, ahí el uso de un episodio íntimo pasa a tener otro valor. Entre otras cosas, porque así fueron educadas mis cuatro hijas y mi hijo Fermín. Porque a partir de esa formación, dos de mis hijas son pañuelos verde absolutas, incuestionables. Y porque esa es mi forma de pensar”.

“Ahora el tema es mi vida personal”

Sus palabras generaron tanto ruido que varios medios relacionaron su reacción por el “caso Caniggia” con su tormentosa separación de Susana Herrera –quien lo denunció por violento en 2003 y hoy lo señala como el responsable de que no pueda ver a ninguna de sus tres hijas (Catalina, Martina y Valentina)-.

Al respecto, recientemente, Herrera salió al aire en Pamela a la Tarde y ratificó sus dichos sobre Bonadeo: “Que un hombre te pegue, te violente, te menosprecie, te descalifique delante de los demás, que te lleve por delante con una camioneta porque le estas pidiendo $60 para la comida de sus hijas. No tienen ni idea de lo que me hizo vivir”.

Si bien no quiso entrar en detalles, el periodista evidenció su enojo porque este escándalo trajera a colación la denuncia en su contra. “Tristemente, después de 16 años de coserme la boca en respeto y por amor a mi familia, no hablé de mi historia personal. (…) Pero a partir de esta referencia se detona en los medios y las redes, y el tema ya no es más Caniggia – Susana, ahora es 'la vida pasada de Gonzalo Bonadeo' o 'de su ex esposa'. No voy a hablar de eso. No ahora”, sentenció.

