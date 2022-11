Gonzalo Valenzuela reconoció ser "mucho más abusado que todas las mujeres que conozco"

Embed

El programa conducido por la exmodelo Tomka Tomicic, el actor sorprendió con esta dura confesión al panel de mujeres que participaban del ciclo “Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto (la cola). Todas aquello que estamos en contra, a mí me pasan constantemente” reflexionó Gonzalo Valenzuela y agregó “Me llegan fotos de minas en pelotas, y me preguntó "¿por qué?. Si yo denunciara eso sería terrible”.

El actor chileno, que estuvo diez años en pareja con Juana Viale, y actuó en Argentina en ficciones como "Botineras" y "Las Estrellas" también fue duro al opinar sobre el apodo que le pusieron, y que supuestamente lo beneficia “A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del "Manguera” y explicó el por qué de su indignación “Si estamos en contra del falocentrismo y de todo lo que hablamos, eso fue hace veinte años atrás y hasta el día de hoy, es vulgar y a mí me molesta profundamente”.

Gonzalo Valenzuela en "Tenemos que hablar de sexo"

“Entro a un lugar y dicen: ‘Ahí viene el Manguera...’ ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Es una ordinariez”, argumentó Gonzalo Valenzuela sobre al apodo con el que se lo conoció en Argentina y que se deriva del desnudo de su personaje en una obra de teatro.

El origen de "Manguera"

Durante su entrevista en el ciclo "Flor de equipo" (Telefe) y ante una pregunta de Denise Dumas, Valenzuela contó el origen de su apodo “¿Es verdad que te dicen Manguera porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis?” y luego de un breve silencio, el actor chileno reconoció “Es verdadero”.

Gonzalo Valenzuela.jpeg

Gonzalo Valenzuela contó los detalles previos al estreno de la obra teatral "Sin vergüenzas" basado en la película "Full Monty", “Fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis para poder hacer el desnudo. Ella era más grande que yo, así que imagínense la cara de la gente, porque fuimos juntos de la mano y elegíamos”.

El actor chileno contó que sus compañeros de elenco le maquillaron la prótesis, y a raíz de los comentarios de los espectadores, el nombre de su personaje ganó un protagonismo desmedido “Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después cuando llegue a Argentina les encanto ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más”.