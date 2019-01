Graciela Alfano confesó que fue abusada cuando era niña

En diálogo con Nosotros a la Mañana, la actriz detalló: "No hubo penetración, porque la persona, que era un vecino, era impotente, pero el hecho de que no existiera el semen o la penetración no invalida el abuso, el dolor y las consecuencias que tuvieron sobre mi persona y mi psiquis, mis emociones y mi vida seguramente toda esta situación tan tremenda".

Alfano, además, aseguró que sabe perfectamente lo que es que alguien no crea las acusaciones porque incluso sus propios padres no consideraron que ella dijera la verdad en ese entonces.

"Nos mudamos de ese lugar inmediatamente, con algún hecho de violencia de mi padre obviamente, que no pudo controlar o reprimir su odio, sus reacciones. Tengo casi cuarenta años de terapia sobre el tema, voy a seguir peleando dentro mío, no para la sociedad ni para verme sino para mí, para mi vida", continuó.

La vedette consideró que es necesario que sea la Justicia quien señale a los culpables para que exista un castigo y una condena. "Estoy haciendo un esfuerzo por continuar con esto gracias a que medito desde hace muchos años, puedo observar esta emoción tan profunda que tengo en este momento y no quebrarme, pero la situación por la que no hice público esto es por esto mismo que me está pasando en este momento, y porque repudio a las personas que toman sus temas personales, no los trabajan, los exponen, y hacen prensa con esto", confesó.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.