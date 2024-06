Graciela Alfano lució su lomazo con una diminuta bikini

Desde que vive en Miami, la actriz no detiene su marcha y en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores, arrasó con un traje de baño clásico de dos piezas con lentejuelas tornasoladas.

El modelo en cuestión, consta de un corpiño clásico estilo triangulito con breteles finitos en tono nude que se anudan alrededor del cuello, todo adornado con paillettes tornasolados en celeste y rosa que destellaron al sol.

Mientras que la parte de abajo es una colalless con tiras para atar a los costados a los costados. El modelo, además tiene arandelas metálicas, otro hit de temporada.

image.png

Acompañando la foto de la publicación, Grace detalló 7 consejos para sus seguidores que a ella le sirvieron para “superarse”. Los ordenó a modo de lista:

Nunca va a criticarte alguien que hace más que vos. Siempre te criticará quien hace menos. Pues que se mueva y deje de mirar tu vida.

Un ganador es un perdedor que lo intentó una vez más. No te quedes en el camino y rodeate de gente que te motive y crea en vos.

La gente se enoja mucho cuando no deja que la utilices. Ya se les va a pasar.

No publiques todos tus logros hasta que se concreten. Que piensen que no tenés futuro. No todo el mundo está feliz con tu progreso.

Cuando te volvés perezoso, es una falta de respete a quienes creen en vos y te apoyan. A moverse.

Seis meses de trabajo arduo, concentración, constancia y disciplina pueden cambiar tu vida para siempre.

Graciela Alfano reveló el secreto de su juventud eterna

Pero su belleza y juventud parece que tiene un secreto para su belleza eterna y la propia Graciela Alfano lo reveló en sus redes sociales.

“Muchos de ustedes me preguntan cómo hago para tener esta eterna juventud. Una dieta sana con frutas y verduras en cantidad ,ejercicio físico y suplementos que me ayuden para el estar bella y sana”, escribió Alfano en sus redes.

“Cómo todos sabemos, el colágeno es fundamental para mantener una piel hidratada y joven, el pelo sano y fuerte , la uñas duras y los músculos tonificados. Esta es el colágeno que yo elijo porque es el que me dio los mejores resultados: es fácil de preparar , riquísimo y se absorbe muchísimo más q otros del mercado”, agregó, promocionando una marca.