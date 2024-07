Graciela Alfano posó con transparencias en su viaje por Croacia

En esta oportunidad, Alfano y su novio viajaron a Croacia para navegar en un lujoso yate. Feliz con su nueva vida, la modelo de 71 años sorprendió a sus seguidores al mostrar un jugado look con transparencias.

Mientras se encontraba navegando en pleno mar Adriático, la figura del espectáculo lucía un body negro con transparencias y brillos. “Comparto esta noche de luna en el mar que me pone romántica y me hace soñar”, comenzó diciendo la actriz en su posteo.

Esta publicación se suma a otros posteos en los que Graciela muestra el feliz momento que atraviesa tras haber combatido el cáncer. "Le estoy dando al placer y al recreo que me dió la vida", había declarado tiempo antes de embarcarse en este viaje por Europa.

"Es fabuloso tener los medios para hacer lo que se te canta. Es fuerte, estamos como en una segunda adolescencia. Soy una mujer que llegó a un lugar pasando muchas cosas difíciles, y ahora nos encontramos los dos con mucha experiencia. Creo que tiene una frecuencia muy parecida a la mía. No hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Nosotros pegamos una sintonía desde todo ámbito", dijo sobre su novio, con quien se dispuso a disfrutar de los placeres de la vida.

"Queremos disfrutar cada minuto de nuestra vida y no generar conflicto, y lo estamos viviendo con todo lo que tenemos… Él me encaró, es un tipo muy seguro, con todas las plumas, y como buen pájaro llegó. Le dije 'estoy en un momento en el que no me va a modificar nada, yo ya tuve todo, me mueve lo que hay en el corazón' y me dijo "'tengo para que pase' y está pasando", agregó la actriz.

Sobre sus romances y su increíble figura, Alfano dijo: "No me arrepiento de ninguna historia de amor que viví. Me cuido mucho y me hago cositas también, pero lo que me pone mejor ahora es hacer el amor y sentir el amor. Me levanto a la mañana después de todo lo que sabemos, me miro al espejo y me encanta".