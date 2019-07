Alfano se expresó sobre la ley en el programa Los Ángeles de la Mañana y dijo que ella es "pañuelo celeste" porque es "defensora de la vida". En su discusión y luego de expresarse de antiderecho, agregó que ella vivió una situación traumática: "He pasado por circunstancias de aborto naturales y no. Y tuve dolores psicológicos que no se me van todavía".

ADEMÁS

Alfano agregó que: "El proyecto de ley va hacia las mujeres que están sin instrucción o que están sin instrucción o sin dinero, y es verdad que hay muertes. Pero creo que el proyecto es banal todavía. No digo que no exista un buen proyecto, pero el proyecto es superficial”.

"Vos haces un aborto y a los pocos días podés quedar embarazada nuevamente. Entonces qué, ¿va a ir a abortar una vez por mes?", sostuvo Alfano.