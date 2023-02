Gran Hermano 2022: empieza la eliminación de los familiares

"Escúchenme bien. Presten atención. Mañana miércoles hay gala de nominación en vivo. Un familiar será eliminado. Se va uno porque lo elimina la casa" fueron las palabras que usó Santiago del Moro a las doce participantes del reality, y luego agregó "Después, el público votará cada día quién se irá yendo de las visitas. El voto será para los familiares. El menos votado hará que su familiar sea líder de la semana, con inmunidad y un importantísimo premio".

A partir de hoy -miércoles- se votará a los familiares en el confesionario -uno será eliminado inmediatamente y otro, el jueves. El que reciba menos votos ganará el desafío semanal y le dará inmunidad al jugador al con el que está relacionado.

Si queres llorar, llorá

La emoción y el llanto estuvieron presentes en la casa de "Gran Hermano 2022" cuando Valentina Ginocchio, Florencia Lattanzio, Gladys Lega, Fabián Herrera, Camila Camarda y Rodolfo Castañares abrieron las cajas con las que ingresaron llenas de recuerdos y regalos para los participantes, que están encerrados desde el 17 de octubre de 2022.

Rodolfo, el papá de Nacho, rompió el hielo al mostrar el portarretrato que él llevaba a España cada vez que viajaba, para “sentir que su madre -fallecida- estaba con él” lo que generó el llanto inmediato de Juan Ignacio que confesó “Yo no quise traer fotos porque era como desarmar lo que había quedado en casa. Con el tiempo me di cuenta de que las necesitaba, e incluso dije que me sentía mal por no traer esa primera foto que él mostró. Cuando viajaba a España era lo único que no podía faltarme”.

image.png El llanto de Nacho

Fabián, el sobrino de Romina, llevó un collage de fotos de Mía, Nina y Felicitas, las hijas de su tía, que rompió en llanto instantáneamente.

Camila, la hermana de Julieta, le llevó un oso de peluche, una remera con el perfume de Lucca, su novio y un collage con fotos de él. También recibió ropa y maquillaje nuevo como regalo de su hermana.

image.png Valentina Ginocchio

Valentina, la hermana de Marcos, llevó “una foto muy especial” de toda la familia “Nos reunimos todos para apoyarte. Estamos todos mandándote mucha fuerza, mi amor” y contó que José, su otro hermano, también vive en el exterior.

Gladys, la mamá de Lucila, logró el llanto de su hija cuando le mostró el auto de sus muñecas Barbie y fotos de sus amigas “Las amo con mi corazón, me bancó en las buenas y en las malas de verdad” confesó "La Tora".

image.png Florencia Lattanzio

Florencia, la hermana gemela de Camila, llevó un regalo que no entraba en la caja, un oso de peluche enorme y también le llevó chocolates y muchas fotos, una con su padre, “para que lo siga teniendo presente”.

“Ver a Flor acá es lo que quería. Es nuestro sueño, lo deseábamos hace mucho y nuestros caminos fueron diferentes. No sé por qué me tocó a mi sola, nunca habíamos estado tanto tiempo separadas y nos necesitamos realmente por lo que pasó con nuestro papá” le dijo emocionada Camila a Santiago del Moro.