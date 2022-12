Gran Hermano 2022: Famosos contra Daniela y Thiago

La primera en "encender la mecha" con su particular humor fue la actriz y conductora Moria Casán, quien se permitió dedicarle un particular mensaje a la joven oriunda de Moreno, de 26 años.

moria.jpeg

"La One" utilizó su cuenta personal de Twitter para referirse a una cuestión estética que suele obsesionar a la participante apodada como "Pestañela". Justamente esas extensiones de Daniela y fundamentalmente su mantenimiento, fueron las destinatarias del irónico mensaje.

"Me ofrezco a limpiar las pestañas #ModoTecho de DANIELA, va a terminar sin visión de tanto parpadear, mugre, en esas lashes hay de todo, miguitas, lquido, etc.", dijo Moria.

Moria Casan.jpeg

El termino "lashes" al que hacer referencia Moria, es un tratamiento lifting para pestañas naturales que, en vez de rizarlas, las estirarlas, creando el efecto de mayor longitud.

Marianela Mirra, la recordada ganadora de "Gran Hermano 2007", inició una clara campaña para que Thiago Medina sea echado de la casa mediante la votación de los televidentes.

A través de sus historias en Instagram, la exparticipante fue terminante con el joven de Gonzalez Catán "Hagamos fuerza para que Thiago se vaya. La humildad te salva, pero lo atrevido no", escribió.

Mirra 1.jpg

Mirra entiende que la estrategia de Thiago es mostrarse vulnerable ante las cámaras, y cada vez que puede remarca que no se banca al participante y lo trató de "atrevido" por cómo se refiere a Daniela.

"Siempre encuentra motivos para ponerse mal y llorar. A veces me cansa, llora por bolud... la cámara mira donde estamos nosotros y se pone a reír", fueron las palabras que el joven cartonero le dijo de su novia, y que habrían molestado sobremanera a la "exhermanita".

Mirra Marianela OK.jpg Marianela Mirra en 2007, durante su participación en Gran Hermano 2007, y en la actualidad

Cuando Mirra fue consultada por sus fans de Instagram sobre su ausencia en los medios, la joven cordobesa expresó: "No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de Gran Hermano".