Gran Hermano 2022: con "La Tora" eliminada, Camila está a un paso de la final

Santiago del Moro abrió la Gala de Eliminación saludando a los parientes y amigos de las nominadas y anunciando que primero se vería la salida de los dos familiares que -aún- quedaban en la casa: Valentina, hermana de Marcos Ginnochio, y Rodolfo, padre de Juan Ignacio Castañares Puente.

En su primer ingreso virtual a la casa, el conductor anunció la salida de Rodo -que había quedado segundo por votación del público-, luego despidió a Valentina y después leyó el comunicado rojo “A partir de hoy no hay más nominación fulminante, la que sigue habilitada es la espontánea”.

En el momento de hablar en el confesionario, a solas con el público, "La Tora" dijo al borde del llanto “Le quiero pedir a la gente que no me vote, Gran Hermano es mi sueño y me constó mucho llegar hasta acá. Soy lo que ven”. En segundo lugar, Julieta explicó “Estoy nerviosa por la placa, porque sé que no es fácil. Pero me siento muy tranquila en el juego porque sé que lo di todo y no me quedé con las ganas de nada” y agregó “Estoy entregada al Universo”.

Para terminar, Camila dijo en el confesionario “Siento que debo quedarme en la casa porque este es mi sueño. Sabía que iba a ser fácil llegar hasta acá, pero lo logré y ahora sueño con llegar a la final” y remarcó que había podido mostrarse como es realmente.

Cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar a la primera salvada de la noche “En esta ocasión, la jugadora que va a desarmar su valija, va a gritar y va a agradecerle a su público es....Julieta”, que recibió el 23,5 % de los votos y se abrazó con Romina. De esta manera, la placa final quedó entre Camila y Lucila, que fue quien debió abandonar la casa de "Gran Hermano 2022" con el 56,96% de los votos.