Gran Hermano 2022: Marcos se quebró en el confesionario

“Me emociona porque siento que mi hermana y yo vivimos cosas fuertes de chico. Creo que ella en un sentido también lo necesitaba y me pone feliz que haya sido acá y conmigo” declaró el "primo".

“Pase lo que pase, nada va a cambiar el amor que le ha llegado a mi hermana y a mí” aseguró Marcos, entre lágrimas, en el confesionario. Si bien el salteño no dio precisiones sobre las cosas malas que pasó su familia, sí dejó en claro las dificultades que atravesar por la distancia entre él, Valentina y su otro hermano que también vive en el exterior.

“Sentíamos que no podíamos llegar del todo a la otra persona. Y cuando tuvimos charlas y vimos lo que pasó, te preguntás por qué no pudiste hacer más para que las cosas estén mejor” explicó y además, agregó “Me sentía mal y pensaba que ellos estaban bien. No sabía que del otro lado también estaban sufriendo”.

Saludos venenosos

A 19 días del final de "Gran Hermano 2022", el reality sigue en la búsqueda de sorprender a los participantes y también, a los espectadores. Luego del buen resultado obtenido por el ingreso de Walter "Alfa" Santiago a la casa

Durante la gala de El Debate, Santiago Del Moro ingresó virtualmente a la casa para informarle a los participantes que tendrían un par de visitas inesperadas, pero que no debían mirar la puerta de ingreso sino la pantalla “¡Quédense en el living que las visitas van a entrar por la televisión!” les explicó el conductor.

Poco a poco, fueron apareciendo los diferentes participantes expulsados de la casa, “¿Se acuerdan de mí? Se habló mucho de mi personalidad adentro del reality pero habría que ver la personalidad de muchos de los que quedaron ahí adentro” disparó Martina, mientras que Coti no se quedó atrás “Hola chicos, quería desearles mucha suerte -y agregó- Para Romi y la Princesa, por lo visto les dolió mucho y no entendieron que esto era un juego, veo que están muy preocupadas adentro de la casa por mí, les digo que estoy muy bien”.

Captura de pantalla 2023-03-10 a las 11.40.25.png Agustín Guardis "entró" en la casa nuevamente

Agustín, también dijo presente “Me parece que todavía no encontraron nada del juego de estrategias que dejé adentro de la casa, a ver si los que están adentro se atreven a decirle a los otros lo que piensan de verdad. Un saludo grande a Marcos: Te amo y seguí hasta la final” expresó el jugador de las estrategias.

Otro de los polémicos mensajes fue de Juliana que ironizó “Marquitos y Nachito, estamos haciéndole el aguante con todo y el resto, mis amores, no se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas”.

Para terminar, hizo su aparición "Alfa" y los saludó, a su manera “No importa quién cierre la puerta pero este Gran Hermano lo gané yo, este Gran Hermano es mío”.