Gran Hermano 2022: Pocos en la casa y muchos nominados

La exdiputada no podrá sacar de placa a Cami, porque sufrió la nominación fulmimante de "Disney".

Cómo votaron

Julieta: realizó la nominación fulminante a Camila y la mandó directamente a placa. “Lo hice por algo que pienso de esta placa, por juego, espero que me salga bien y que solo quede una de las dos en placa, Dani o yo” le explicó su estrategia a Gran Hermano.

Juli.jpeg Julieta Poggio realizó la nominación espontánea

Camila: 2 para Lucila “Es por el simple hecho de quien es con la que menos me llevo en la casa. Es con quien menos afinidad tengo” y 1 para Daniela “Me cuesta muchísimo votarla. Siento que es una de las personas con las que voy a tener afinidad afuera, pero no quiero ser la única mujer en placa”.

Lucila: 2 para Daniela y 1 para Julieta “Es por juego. Sé que alguna de estas dos personas va a ser salvada por Romi. Son personas que considero fuertes, buenas y que gustan. A Nacho lo pienso tocar y no quiero ir a placa con el primo”

Marcos: 2 para Lucila “Creo que a todos, a partir de que pasamos mucho tiempo, se los quiere. A unos más y a otros menos. Tengo menos afinidad y disfruto más la casa con aquellos a los que no nomino” y 1 para Daniela “Creo que nunca se sabe cómo van a nominar los compañeros, pero creo que sí se puede saber con quién estás vos más a gusto. Si lo hacés desde el corazón, aunque las cosas no salgan como las tenés planeadas, no te vas a arrepentir”.

MArcos.jpeg Marcos y su nominación

Daniela: 2 para Nacho “Los motivos son porque los primeros dos votos iban a ser para Cami” y 1 para Lucila “Ese voto es más por estrategia porque si quedo en placa con ella, creo que podemos estar unidas”.

Romina: 2 para Nacho “No tengo motivos. Lo quiero un montón y nos estamos llevando recontra bien” y 1 para Marcos “Lo adoro y sé que seguramente no va a ir a placa. No tengo nada para decir del primo”.

Nacho: 2 para Julieta “Es complicado porque somos pocos, la líder es Romi y hay una fulminada que es Cami. Voy a darle los votos a Juli, solamente por estrategia e intentar ampliar la placa. La quiero pero tengo que tratar de zafar aunque esté complicado” y 1 para Daniela “A Daniela lo mismo. Por más que no me guste votarlas, tengo que tratar de hacer lo mismo para zafar”.

Votación final