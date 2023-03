Gran Hermano 2022: todas las mujeres de la casa en placa

Embed

El único jugador que se salvó de la placa además de Marcos -que no podía ser votado por la inmunidad- fue Juan Ignacio Castañares Puente, que de esta manera podrá pasar los últimos días junto a Rodolfo -su padre-, en tranquilidad y sin riesgos.

Voto a voto

Romina: 2 para Camila “No tengo motivos, con Cami hoy nos llevamos bien aunque tengamos alguna cosa que otra, no tengo algo malo para decir de ella, al contrario” y 1 para Nacho “Tampoco tengo nada malo para decir de él, las cosas malas las arreglamos”.

Lucila: 2 para Julieta “No es fácil ya a esta altura. Los primeros dos van para Julieta, primero es ver si su fulminante gustó o no en la gente y segundo, es porque recién hablando decía que ella defendía lo justo, y en los días que estuvieron los familiares, Romina hizo comentarios desafortunados sobre Camila y Juli nunca saltó” y 1 para Camila “En realidad por cuestión de juego, para no olvidarme de todo lo que pasé”.

Julieta: 2 para Camila “Tengo una muy buena relación ella, siempre me llevé bien, pero con el tiempo aprendí a separar el juego de la persona, y su juego tiene cosas que no me cierra, como por ejemplo, prometer cosas y defender lo indefendible” y 1 para Lucila “Ella en un momento nos dijo a Romina, Daniela y a mí que no nos iba a tocar, y después nos enteramos que sí, o como cuando hizo la espontánea. Al decir eso se pone en un compromiso que yo nunca tuve con ella”.

Nacho: 2 para Romina “Es por estrategia mía, para variar un poco porque hace mucho que no la nominaba” y 1 para Julieta “Es por lo mismo, además a Juli algún voto le va a caer” y aclaró sobre las dos “Es una estrategia a partir del corazón. Las quiero mucho, pero hay que nominar igual y hoy les tocó a ellas”.

Camila: 2 para Romina “Primero porque siento que hay comentarios fuera de lugar que no me gustan para nada. Uno, por ejemplo, es cuando opina sobre el cuerpo de otra, si sos flaquito o gordito. Eso puede generar un montón de problemas y segundo porque puede tirarte toda la mala leche con tal de que te vayas" y 1 para Julieta “Porque siento que aunque ella no sea la que comienza con lo de aprovechar las situaciones, no es la idea, no evita eso y si puede potenciarlo, lo potencia”

Marcos: 2 para Lucila “Somos menos y hay más cariño y afinidad por todos” y 1 para Camila “Porque somos cada vez menos y es complicado, no tengo tanta afinidad con ella como con otros”.

Votación Final

Camila 6

Julieta 4

Romina 4

Lucila 3

Nacho 1