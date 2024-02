Gran Hermano 2023: la confesión de Lisandro Navarro

Virginia Demo, Martín Ku, Joel Ojeda y Emmanuel Vich son los participantes que continúan en vilo, ya que el público -a través de su voto- salvaron a Lisandro Navarro, Bautista Mascia y Nicolás Grosman, respectivamente.

"Lisandro, tengo que hablar con vos" fue la frase que le dijo Santiago del Moro a Lisandro en el arranque de la primera etapa de la Gala de Eliminación de este domingo.

La confesión de Licha

Lisandro Navarro no pudo ni festejar que había sido el primer salvado de la placa de nominados porque el mensaje del conductor de "Gran Hermano 2023" le heló la sangre, por lo que cambio radicalmente su actitud.

Una vez dentro del confesionario, Santiago del Moro le preguntó por qué negó su relación sentimental durante el casting para ingresar a la casa más famosa de Argentina, ya que su presentación, Licha afirmó estar soltero, pero dentro de la casa aseguró estar en pareja y muy "enamorado".

"Yo me puse de novio oficialmente diez días antes de entrar. Porque lo sentí, no quería dejar la relación en pausa, yo estoy totalmente enamorado, loco por ella". afirmó el participante, que comenzó a detallar todo el proceso "Yo me anoté en marzo. Me anoté estando soltero. Y a ella la conozco en junio. Cuando me llamaron al primer casting llevábamos dos meses saliendo. No estábamos de novios, nada".

Milagros Leveratto, la novia de Lisandro, es Payamédica y Licenciada en Nutrición

"A mí me pasaba... me daba mucho miedo quedarme afuera de la competencia. Yo recién le conté a ella de los casting al tercer o cuarto casting" agregó Lisandro y reconoció que creía que si decía que estaba de novio iba a tener menos posibilidades de ser considerado para entrar al reality.

Santiago del Moro le explicó a Licha que sintió la necesidad de aclarar esta situación "porque era un dato, piezas que no encastraban" a lo que el participante le confesó "Casi me haces infartar. Cuando me dijiste eso estaba pensando cualquier cosa, con muchas revoluciones" y reconoció que "Yo estoy totalmente enamorado".

Del Moro aprovechó la presencia de Milagros "Mili" Leveratto en la tribuna para consultarla sobre los dichos de su novio, a lo que la joven nutricionista explicó "Él cuando se presentó en el casting realmente estaba soltero, y en el medio nos fuimos conociendo" y explicó que la decisión fue charlada entre ambos y se tomó para protegerla a ella.