Gran Hermano 2023: placa multitudinaria y con sorpresas

En la noche de hoy, jueves 28 de diciembre, Martín Ku -nuevamente líder de la semana- deberá salvar a alguno de los "hermanitos" pero sabiendo que no podrá hacerlo con “Furia” y “El Paisa” por decisión del Big Brother local.

Los votos, uno por uno

Catalina (Nominación espontánea): 3 para Lisandro "Más que nada porque no me gusta la gente muy narcisista que se exponen todo el tiempo, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me cae mal pero quiero que se vaya" y 2 para Sabrina "Tuve una mejor charla con ella pero creo que divide un montón al grupo, se hace la víctima. No me gusta la gente a lo víbora”

Sabrina: 2 para Florencia "Lleva y trae. Cosas que dice que no son reales” y 1 para Carla “A Chula más por estrategia".

Martín: 2 para Florencia y 1 para Agostina “por juego” y para ver “cómo se comporta la placa”.

Agostina: 2 para Florencia "Me parece que es superfalsa, no la banco más. No la soporto” y 1 para Sabrina "Le dije que jamás se la excluyó de la pieza pero sigue con lo mismo”.

Federico: 2 para Carla "Escuché comentarios de ella hacia mí que no me gustaron, bastante despectivos sobre mi persona” y 1 para Florencia "No logro entender a qué grupo pertenece, y no entiendo si es falsa o no”.

Isabel: 2 para Florencia y 1 para Catalina “Me parecen personas muy falsas, llevan y traen”.

Lisandro: 2 para Florencia “Van 3 semanas y no pude sacar la ficha ni establecer una relación” y 1 para Catalina "Hay comentarios y actitudes que tuvo con Axel, cosas que ha dicho de compañeras mías que no me gustaron”.

Denisse: 2 para Carla y 1 para Florencia "estrictamente por afinidad".

Bautista: 2 para Carla “Siento que la mayor parte del tiempo no quiere estar acá” y 1 para Catalina “Porque hizo campaña contra Axel toda la semana pasada”.

Rosina: 2 para Florencia “Dice "vamo' arriba las mujeres" y es la primera persona en meter cizaña” y 1 para Lisandro “Es más que nada por juego, me llevo bien con él”.

Joel: 2 para Carla “Siento que es la persona a la que menos le dolería irse, extraña mucho” y 1 para Lisandro “Me choca ver cuando quieren influir en el pensamiento del otro, este es un juego individual, así que lo voto además porque creo que puede llegar a votarme”.

Lucía: 2 para Isabel “Siento que separa mucho al grupo” y 1 para Florencia “Es por una cuestión de afinidad”.

Emmanuel: 2 para Florencia y 1 para Agostina “Son bastante falsas, llevan y traen”.

Alan: 2 para Carla y 1 para Joel “Son con quien menos me llevo en la casa, no hablo ni tengo conversaciones”.

Carla: 2 para Sabrina “Tiene un discurso pero en los hechos muestra otra cosa. Me siento ignorada, me hace sentir incómoda y no me hace sentir bien” y 1 para Denisse “Me parece una muy buena persona. No tengo un motivo trascendente pero percibo que su personalidad es irrelevante, no le aporta nada a la casa”

Florencia: 2 para Sabrina “Es por estrategia” y 1 para Isabel “Siento que está pasando de pato a ganso. Dice una cosa y ya se pasa, demasiado”.

Nicolás: 2 para Florencia y 1 para Carla "por estrategia”.

Zoe: 2 para Florencia “No me gustó la actitud que tuvo” y 1 para Carla “No tengo mucha afinidad con ella”

Resultado final de la votación