Gran Hermano 2024: con la eliminación llegó el escándalo

“Atención, país. El primero de ustedes que deja la casa más famosa y se va de Gran Hermano es… ¡Delfina!” anunció Santiago del Moro.

Delfina se retiró entre sollozos y abrazos, y recibió los cánticos de sus compañeros cuando se retiraba de la casa, luego de una semana de convivencia.

Minutos antes habían salido de placa - por la votación de público- el exfutbolista Carlos Tocco y el terraplanista Claudio Di Lorenzo, con el 11,7% y 21,9% de los votos en su contra, respectivamente.

Pero luego de la eliminación, lo que se llamó la atención fue la actitud de la joven de 18 años la llegar al estudio de Telefe, donde prefirió no ir a saludar ni a Santiago del Moro, ni a sus familiares, ni al público.

La decisión de la joven de 18 años fue anunciada por el conductor de "Gran Hermano 2024/25" con las siguientes palabras “Bueno, quiero que vean la llegada recién de Delfina. Les quiero contar lo que pasó también. Ahí llegaba en auto. Tuvo una especie... dice que no está en situación para poder hablar, es lo que me está pasando la producción. Siente que está superada por la situación. Está muy angustiada y prefiere no hablar”.

Después de mostrar cómo Delfina de Lellis se quedó sentada en el interior del vehículo que la transportaba, Santiago del Moro agregó “Esperemos que pueda hablar mañana cuando esté más tranquila. Es la primera vez que nos pasa algo así. Obviamente acaba de suceder. Me hubiera encantado recibirla, darle un aplauso, es así la competencia. Mañana la vamos a tener con nosotros. Ella eligió no hablar, obviamente se lo respeta”.

Poco después de conocerse que Delfina se transformara en la primera eliminada, el periodista Ángel de Brito posteó desde su cuenta de X “Familia de Delfina, indignados con la eliminación”. Además, adjuntó dos imágenes de los allegados a la exparticipante y sumó: “No nos quisieron dar nota, dijeron que se habló mal de ella en el programa para que se vaya”.

Las repercusiones en las redes del desplante de la joven participante no se hicieron esperar y la mayoría destacaba su mal desempeño dentro de la casa “No necesitó de nadie para que la eliminen, ella solita hizo todo el trabajo”; “Ella solo servía para discriminar, no para la competencia”; “La chica se hundió y quemó sola”; “Que agradezca que le dieron cámara”; “Es demasiada inmadura para Gran Hermano” fueron sólo algunas de las reacciones de los internautas seguidores del programa.