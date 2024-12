Gran Hermano 2024: se desmayó una de las participantes y hubo preocupación

El episodio fue capturado en un video que rápidamente se hizo viral. Ante esta situación, uno de los jugadores se apuró a asistir a Martina y la levantó del piso, mientras los demás observaban con preocupación. "Azúcar", pidió otro de los integrantes de la casa en ese momento.

El momento en el que Martina se desmaya#GranHermano pic.twitter.com/jHNpWvJojb — TRONK (@TronkOficial) December 23, 2024

Sin embargo, desde la producción del reality aclararon qué fue lo que sucedió. "Tuvo un golpe de calor. Fue asistida por los médicos. Ya está bien, controlada”, explicaron en diálogo con el sitio Teleshow. Y luego agregaron: "No tiene nada que ver con la alimentación que, de todos modos, vale aclarar que los chicos sí tienen comida dentro de la casa. En ningún momento se va a poner en juego la salud de los participantes”.

A su vez, desde la cuenta de Instagram de Martina, que ahora es administrada por su familia y amigos, publicaron un comunicado para despejar dudas. “Queríamos informarles que Martu ya se encuentra bien, tuvo una baja de presión pero ya está recuperándose. Gracias a todos por preocuparse”, afirmaron.

capturamartinagranhermano.jpg

Gran Hermano 2024: quién es Martina Pereyra

Modelo, contadora e hincha de Estudiantes, la participante del reality fue vinculada con algunos jugadores. “Soy competitiva y como estrategia creo que puedo manipular sobre todo a los hombres”, dijo en su presentación formal y agregó: “Cuando me enojo, me enojo de verdad. No soy de ponerme a llorar, solamente grito mucho”.

“No me gusta que crean que soy una tonta, porque no soy ninguna tonta”, aseguró la participante platense. Además, le confesó a Santiago del Moro: “Estuve de novia como diez años, pero ahora estoy solterísima”.

No pasaron muchas horas desde su ingreso a la casa, cuando empezaron a circular versiones en las redes sociales que vinculaban a Martina con jugadores. Según se comentó, habría tenido encuentros románticos con Thiago Silvero, con varios jugadores de Estudiantes y, sorpresivamente, con el exRiver Enzo Pérez. Aunque estas afirmaciones no fueron confirmadas, resultaron suficiente para convertirla en uno de los nombres más mencionados de Gran Hermano.