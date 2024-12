Gran Hermano 2025: ¿Quién es Martina Pereyra, la "nueva Julieta Poggio"?

Embed

“Soy competitiva y como estrategia creo que puedo manipular sobre todo a los hombres”, aclaró la modelo y contadora en su presentación formal y agregó: “Cuando me enojo, me enojo de verdad. No soy de ponerme a llorar, solamente grito mucho”.

“No me gusta que crean que soy una tonta, porque no soy ninguna tonta”, aseguró la platense. En tanto le confesó a Santiago del Moro que “estuve de novia como diez años, pero ahora estoy solterísima”.

En su perfil de Instagram, con 17 mil seguidores, despliega su estilo audaz y en sintonía con las tendencias. Como siempre, las comparaciones con los “hermanitos” de otras temporadas son inevitables y el público ya estableció que Martina Pereyra es la nueva Julieta Poggio.

No pasaron muchas horas desde su ingreso a la casa cuando empezaron a circular versiones en las redes sociales que vinculaban a Martina con varios futbolistas. Según se comentó, habría tenido encuentros románticos con Thiago Silvero, con varios jugadores de Estudiantes y, sorpresivamente, con el histórico ídolo de River, Enzo Pérez. Aunque estas afirmaciones no fueron confirmadas, fueron suficiente para convertir a Martina en uno de los nombres más mencionados de la noche.

Por lo pronto, las declaraciones de Martina ya generaron opiniones divididas entre los seguidores del programa. Algunos consideran que su actitud será un problema para la convivencia, mientras que otros creen que su perfil competitivo podría convertirla en una jugadora clave en esta edición.

Con apenas unas horas dentro de la casa, Martina ya demostró que no teme al qué dirán y que está lista para jugar fuerte. Resta ver cómo reaccionarán sus compañeros a su personalidad y si logrará convertir sus estrategias en alianzas que la lleven lejos en la competencia.