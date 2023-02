Gran Hermano: Ariel hizo su show y Romina le pasó factura a Alfa

El conductor lo recibió con la explicación de “Para el afuera sos Big Ari... ¡Llegó Arilandia, chicos!”, y entonces el parrillero se adueñó del comienzo del programa y realizó su rutina habitual de cada mañana mientras estuvo en el juego.

“¡¡¡Buenos noches, amigos!!!!”, expresó Ariel mientras se acercaba a las cámaras que lo tomaban de frente “¿Cómo están todos? Bueno, estamos a punto de arrancar el programa. -continuó- ¿Están preparados para esto? ¿Qué me preguntarán? ¿Estarán a favor mío o en contra? Lo sabremos en un rato...” dijo, mientras todos festejaban su actitud.

Santiago del Moro le hizo su clásica pregunta a los participantes expulsados de la casa “¿Por qué estás acá afuera?”, a lo que Ariel le respondió sin vueltas: “Evidentemente algo mal... Quizás tendría que haber hecho las nominaciones de manera diferente. Pero, llega un punto en que tenía que afrontar esto y nada... La placa esta era muy difícil. La última semana se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era aguantar, que se desgaste Alfa...”.

Entonces, la periodista Marisa Brel le preguntó “¿Y por qué no lo fulminaste?”, a lo que Ansaldo devolvió: "Sinceramente ¡porque soy un pelotudo!, esa es una de mis debilidades, entre otras. No le agarré la mano a las nominaciones”.

Luego, durante la charla explicó: “Soy así, Santiago. Era yo haciendo de mí mismo, cuando estaba frente a las cámaras lo hacía para divertir”.

Y agregó detalles sobre su relación con Walter (Alfa): "No la careteaba, había cosas que tanto no me molestaban. Y también empecé a tomar distancia porque si no, no se puede".

Pros y Contras

Santiago del Moro planteó el desafío para los participantes de decirle las cosas en la cara a sus compañeros, y fue en el turno de Walter Santiago que se produjo el contrapunto de opiniones con Romina Uhrig.

"Alfa" confesó que esperaba reconciliarse con su amiga, pero ella lo paró en seco frente de todos y aseguró que su relación en la casa ha cambiado definitivamente tras la pelea que tuvieron días pasados cuando el veterano opinó sobre el juego de la exdiputada y sus hijas.

"De entrada fue una compañera acá, compartimos todo. Somos los únicos que somos padres y sabemos de ese sentimiento. Es muy madraza y tiene un corazón de oro, tiene mucha bondad y entrega completamente todo. Puede hasta hacer panqueques a la dos de la mañana", fueron los pros de Romina que resaltó Walter.

Sobre las contras explicó: "Estamos bien. El único defecto es que escucha lo que quiere escuchar, pero pasa. Estamos todo el día y no puedo echarle culpa ni decirle que es un defecto. Siempre descargó en mí y si se enoja, se enoja conmigo. Pero, no le veo defectos".

Y entonces, la exlegistadora interrumpió: "No me parece para nada, no descargo en nadie. Al contrario y lo hablo con el psicólogo: me lo guardo sola", fue la primera réplica de Romina hacia Walter.

Santiago del Moro le preguntó sobre su vínculo actual y Romina dijo:"Lamentablemente, no estamos bien, te voy a decir la verdad. Él era una persona con la que me aferré mucho. Somos el agua y el aceite, y al psicólogo le dije que no sé por qué me aferré a él".

Y siguió: "Yo tengo carácter y la pelea me hace muy mal. Capaz que afuera no sé, pero hoy totalmente me duele un montón y no quiero que pase de nuevo el tema de la pelea".