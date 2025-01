Gran Hermano: Bambi quedó afuera de la casa

"Bambi", como lo apodaron sus compañeros dentro de la casa, mantuvo un bajo perfil durante su permanencia dentro de la casa y no supo unirse a ninguno los grupos que se formaron.

Pero la Gala de Eliminación estuvo signada por las discusiones, fundamentalmente entre Brian Alberto y Giuliano Vaschetto, ambos placa. Desde su regreso, el vendedor ambulante está decidido a vengar su expulsión -que fue relativa, ya que volvió unos días después- y los choques con Nano son constantes y se coronaron con el enfrentamiento de la noche del domingo.

“Estoy muy cómodo. Ansioso por ver qué pasa. Un poco también riéndome de una persona que entró acá diciendo que tiene problemas solamente con uno y ahora se hace ajeno a un versus” dijo Giuliano, que ante la consulta de Santiago del Moro no dudó en ponerle el nombre a ese adversario “Es Brian. Así que un poco divertido. Me parece un chiste andante permanente” expresó.

El vendedor ambulante oriundo de San Miguel no se quedo callado “Él vino a jugar acá las primeras dos semanas. Me parece que se confundió de certamen porque vino a buscar chicas acá y de repente le sacamos dos tetas y se puso como loco. Así que bueno, que se maneje. Si hay un versus entre nosotros, no tengo drama” respondió, en clara alusión al vínculo que el santafesino tenía con Jenifer Lauría. Sus palabras no fueron bien recibidas en la casa, lo que hizo que Santiago del Moro le llamara la atención.

Otra de las grandes sorpresas que tuvo la noche de la Gala de Eliminación fue el orden con el que los nominados fueron dejando atrás la placa de voto positivo, Sandra, Brian, Lourdes, Martina, Sebastián, Giuliano y Luciano, uno a uno fueron dejando atrás el riesgo de irse de la casa.