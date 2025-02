Gran Hermano: guerra declarada, originales vs nuevos

Todo comenzó cuando Santiago del Moro, le preguntó a Lourdes cómo se sentía con la llegada de los nuevos participantes y la marplatense aseguró estar “muy bien y contenta” y agregó “Los originales no nos vamos a desestabilizar por nada del mundo”.

Desde el cruce que tuvieron en la Gala de Presentación, ambas jugadoras marcaron territorio con sus frases punzantes e hicieron evidente la tensión entre ellas. Mientras que Lourdes mostró su disconformidad ante los recién llegados, Selva utilizó la ironía, lo que generó una rivalidad que promete crecer y generar contenido en la casa.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro, le preguntó a Lourdes cómo se sentía con la llegada de los nuevos participantes y la marplatense aseguró estar “muy bien y contenta” y agregó “Los originales no nos vamos a desestabilizar por nada del mundo”. Esa frase generó la respuesta inmediata de Selva, que respondió con sarcasmo “¡Ay, Dios mío! ¡Qué bienvenida tan agradable…!” por lo que recibió la rápida respuesta de Ciccarone “No sé por qué se lo toma personal si estoy hablando con vos”.

Este cruce entre la recién llegada y una de las originales marcó el inicio de las hostilidades, algo que recrudeció al día siguiente del ingreso -el martes 11- cuando, en el primer almuerzo en la casa, Selva volvió a referirse a la fría recepción que tuvieron los nuevos participantes ¡Qué bienvenida hemos tenido, chicos! Algunas caritas de orto, hay que reconocerlo. Pero bueno, pesa más en la balanza la felicidad. Hay que ser honestos”.

Lourdes, no se quedó callada y le respondió tajante “Esto es continuar, no bienvenida”. La uruguaya de 51 años, lejos de amilanarse, sacó a relucir su ironía “¡Ay, mi amor! Qué divina la juventud”.

Durante la gala del martes 11 de febrero, Lourdes Ciccarone se transformó en la líder de la casa -al ganar la prueba semanal- por lo que consiguió el beneficio de fulminar a un jugador. La jugadora marplatense no lo dudó y envió a placa a Selva “Es convivencia y juego, no me va” se justificó. También destacó “Me molestan sus gritos, su intensidad, que yo también la tengo, pero hay momentos y momentos" argumentó la marplatense.

La uruguaya de 51 años, Selva Pérez es tiktoker, influencer y tiene tres hijos. Posee una energía desbordante y un estilo frontal y no tiene problemas en confrontar a quien haga falta.“Soy la medialuna que querés mojar en el café con leche” dijo en su presentación y desde que ingresó a la casa, protagonizó roces con varios jugadores.

A pesar de las críticas, ella es fiel a su estilo y asegura que si se encuentra con “un mal bicho”, ella será peor “Si te mando a la c… de tu madre, me descargo y estoy como si nada” expresó sin filtros sobre sus estrategias.