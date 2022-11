Gran Hermano: Juan lloró y Santiago del Moro adelantó sorpresas

El taxista, de 42 años, fue eliminado en la gala del domingo por el 88,14 % de los votos frente a los 11,86% de Walter "Alfa" Santiago.

"Me equivoqué", repitió Juan Reverdito una y otra vez.

"Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie", amplió.

El último expulsado de "Gran Hermano 2022" admitió que su estrategia no fue la mejor.

"Adentro de la casa es una locura, no te das ni idea de lo que se siente afuera. Yo venía zafando de dos placas en las que sentí que me podía ir, así que en esta estaba cien por ciento confiado que me quedaba. Obviamente leí mal. Pero, no tenía duda que se iba Alfa y me equivoqué", comentó.

Casi al borde del llanto, Juan Reverdito explicó: "Pueden seguir opinando. Jugué mal, está muy claro. Pero, estoy tranquilo de que mis hijos, mi nieto y mis amigos saben la persona que soy, No encontré el rumbo, me equivoqué y perdí el sueño de mi vida".

Espontánea y sorpresas

En el final del programa Santiago del Moro leyó dos comunicados de Gran Hermano, en el primer sobre -el plateado- se dio a conocer que la nominación espontánea fue nuevamente realizada en la casa.

Y en el segundo sobre -el dorado-, la sorpresa fue que en el juego de mañana habrá dos líderes en la casa y "Van a haber dos líderes, y ambos se van a tener que poner de acuerdo para salvar a uno", anunció Santiago del Moro luego de leer el comunicado de Gran Hermano.

Los ganadores también tendrán inmunidad y no podrán ser votados por sus compañeros ni ir a placa.