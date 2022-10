Gran Hermano: la participante que admitió ser "adicta al sexo"

Su nombre es Lucila Belén Villar y tiene 28 años. Se postuló para ingresar al reality que conduce Santiago Del Moro hace algunos meses y fue elegida para concursar. "La Tora", como la llaman sus allegados, explicó de donde viene el apodo y a qué se debe.

"Me dicen 'La Tora', no tanto por los cuernos, sino por la fuerza que me llevo todo por delante", soltó.

Y se expresó respecto a su manera de ser y de afrontar las dificultades que pueda tener dentro de la casa: "Soy una persona muy líder, he pasado por muchas cosas y esas cosas formaron mi carácter".

En el día a día, trabaja en una estética en Berazategui y es estudiante de una particular carrera que le da facultades especiales, con las que puede averiguar aspectos de otras personas sin la necesidad de preguntarles. Así la describió ella.

"Actualmente, soy estudiante de PNL. La PNL es programación neurolingüística del cuerpo y sé leer lo que el cuerpo de otras personas dice", indicó. Y agregó: "Cuando estás cruzado de brazos, significa que estás aburrido. Si te rascas la nariz, estás mintiendo".

Pero, lo que causó revuelo fue una declaración que realizó respecto a su vida sexual y a cómo era en el pasado.

"Actualmente estoy soltera porque todos los hombres mienten… y yo también. Me gusta salir a bailar, tomar alcohol, me gusta la compañía… si me rozas, se pica y no sé decir que no", dijo. Y siguió:" Tengo eso de que no me puedo controlar: yo era adicta al sexo, literal".

La joven fue la segunda persona en ingresar a la casa más famosa del país, en la que va a convivir con otras 18 personas y con las cuales deberá competir por un premio que asciende a los 15 millones de pesos más una casa para el ganador y otro hogar para el segundo puesto.

El casting, en un principio se hizo por redes sociales y fue de carácter público. Sin embargo, Lucila solo cuenta con seis mil seguidores en su Instagram, por lo que es del grupo de las "desconocidas" y poco famosas, solo por ahora.