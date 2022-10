Gran Hermano 2022: la carta escondida de Tomás Holder

Durante el debate que condujo Santiago del Moro, se mostró que la madre del influencer Tomás Holder le puso algo en el bolsillo, que resultó ser una carta. ¿Qué pasó después?

La carta delatora

Santiago del Moro le dijo al influencer rosarino: "Este sobre te espera a vos acá cerrado. El día que vos salgas, depende de vos leerlo o no porque es parte de tu intimidad. No lo vamos a abrir porque es tuyo. Obviamente que no está permitido ingresar nada del exterior".

Luego, el conductor le preguntó ¿Vos no sabías nada?"

"No -respondió Tomás Holder- Está filmado creo que me tiraron del bolsillo en los abrazos, pero cero", se desligó del tema.

La prueba del líder

Todos los martes en la casa de Gran Hermano se realizará "la prueba del líder" para conseguir inmunidad semanal. Ayer se realizó la primera, y la ganadora fue Martina Stewart Usher.

Thiago se quebró al contar su historia

El joven de 19 años de González Catán, Thiago Agustín Medina, se quebró mientras contaba su historia de vida, sus hermanos y su sacrificio cotidiano.