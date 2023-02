Gran Hermano: problemas para Camila en una placa llena de afectos

"Se le juntó el ganado", expresó Santiago del Moro sobre Camila Lattanzio, ganadora del juego del líder semanal, que deberá salvar a uno de ellos y evitarle llegar a la 15° Gala de Eliminación.

Cómo votaron

Romina: 2 votos para Nacho (“La verdad es que estamos mejor, con buena convivencia, pero los mismos motivos. Fue de los primeros con quien no tuve tanta afinidad, nada más que eso. Siento un cariño grande por él”) y 1 para Ariel (“Con Ari nos llevamos bien, es un buen compañero, pero con otros tengo más afinidad”).

Walter: 2 para Ariel (“Es por una cuestión de afinidad aunque estamos superando varias cosas para estar bien. El cariño que tengo por otros es superior”) y 1 para Marcos (“No sé a quién votar, entonces lo voto a Marcos porque creo que no va a quedar nominado”).

Daniela: 2 para Ariel y 1 para Walter (“Tengo afinidad con todos y es por una cuestión de convivencia. Están yendo y viniendo con las peleas, y sumo que Camila seguro lo va a salvar”).

Nacho: 2 para Marcos (“Por una cuestión de estrategia, intuyo que puede llegar a estar en placa, y además es porque Camila es líder y que él lo fue dos semanas consecutivas”) y 1 para Julieta (“Le doy un voto por más que me duela. Es una cuestión de juego y se va achicando todo. Creo que si ella entra en la placa, puedo llegar a zafar yo. No me queda otra opción”).

lucila.jpeg Lucila Villar

Lucila: 2 para Walter (“Es porque Camila es líder y sé que lo va a salvar”) y 1 para Daniela (“Me costó un poco, creo que Ariel va a ir a placa y ayer recibí una picada de nuca para intentar votar al Primo y no me gustó. De las personas que quedan, es la que menos me molestaría votar”).

Ariel: 2 para Julieta (“Los motivos son porque desde que llegué fui zafando en las placas, y la idea, aunque no logro, es armar una más grande y diferente que las últimas. Tengo cero problemas con ella”) y 1 para Romina (“Un puntito para Romi por el mismo motivo, para abrir la placa y porque hace mucho que no está. Ella dijo ayer que no estaría tan mal porque uno necesita del público”).

Marcos: 2 para Nacho (“Si bien nos llevamos bien, creo que no tengo tanta relación como con otros”, indicó el salteño al nominar a Juan Ignacio, uno de sus clásicos apuntados en el confesionario") y 1 para Ariel (“No tengo tanta afinidad aunque me llevo bien, está hace menos tiempo que otros compañeros”).

primo.jpeg Marcos Ginocchio

Camila: 2 para Nacho (“Fue por comentarios que tira, no más que eso. La gente ve todo”) y 1 para Lucila (“Esta semana nos llevamos mejor y me puse contenta, pero me sentiría mal votando a otras personas”).

Julieta: 2 para Ariel (“Me estoy llevando mejor, pero si tengo que nominar por afinidad, es a él. Hay algo que no me permite abrirme con Ariel, es una cuestión de feeling, se tiene o no se tiene") y 1 para Walter ("Es por una cuestión de juego, para exponer a Camila y ver qué hace, y también porque tenemos una imagen fuerte de él en placa y ahora hace bastantes semanas que no va”).

Captura de pantalla 2023-02-02 a las 10.21.39.png La votación final

La votación final quedo de la siguiente manera: