Guillermo Francella: "La inflación es un flagelo vomitivo"

"La inflación es un flagelo vomitivo. Estornuda Estambul y nos engripamos nosotros, nadie le puede encontrar la vuelta. Es algo que te desvanece, no me gusta ser escéptico. No soy antidemocrático, ni agitador, al contrario, pero no puedo negar esta realidad", declaró el actor en una entrevista con Cristina sin vueltas, en Radio Rivadavia.

"Creo que el cambio va a demorar. Pasan los años y no es sencillo lo que se vive en la Argentina. Tampoco no podemos caer en la grieta, porque es algo histórico", agregó.

También señaló que la Argentina "nunca tuvo cierta paz".

Guillermo-Francella-dio-positivo-de-coronavirus.jpg Guillermo Francella, en el rodaje de Granizo.

Al margen de su postura de la realidad argentina, sobre el éxito de Granizo, dirigida por Marcos Carnevale, reconoció que intuía que iba a funcionar bien

"Es una película muy popular, muy al corazón. Fue muy fuerte que haya generado lo que generó", le contó a Cristina Pérez y su equipo sobre el film que puede verse en Netflix.

"Me llama la gente de Netflix diciendo que es abrumador el éxito que tuvo. Estamos muy felices todos los que participamos", sumó.

Más allá del desafío que representaba filmar una película exclusiva de una plataforma, lo sedujo la cantidad de temas que toca el guión, que se mete en vínculos familiares, la fama y la "cancelación" en las redes sociales, un universo poco conocido por el actor.

"No tengo redes, pero me pongo un nombre de fantasía para leer la inmediatez de alguna nota o de algo que está ocurriendo", confesó.

Por otra parte reveló que tendrá una participación en Nada, la nueva serie de Gastón Duprat y Mariano Cohn, protagonizada por Luis Brandoni y Robert De Niro. "Me gustaría muchísimo ver a De Niro y estar con él", reveló y se definió como "cholulo".