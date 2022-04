JQMZ5Q2NFBE3PCODJTS3CO2JTE.webp La trágica muerte de Gustavo Martínez ocurrió en el barrio de Belgrano

El ex de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos, Martita y Felipe, se encontraba en su peor momento, pero muy pocas personas estaban al tanto de la situación. El periodista Juan Etchegoyen tuvo la posibilidad de hablar con él por mensaje, antes de su muerte, y allí manifestó como se sentía.

El motivo de la conversación entre ellos fue por el pedido del periodista a realizarle una entrevista. La vamos a hacer, pero esperame que yo pueda hacerlo. Ojalá me entiendas”, indicaba la ex pareja de Ricardo Fort.

“Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta”, dijo Martínez en otro de los mensajes.

Su mayor preocupación y angustia se debía al no poder trabajar, y en especial, a no poder trabajar de lo que le gustaba. Es así que en el último mensaje que le escribió al periodista Gustavo Martínez dijo: “Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos, pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo”.

Luis Ventura, creador y conductor de Secretos Verdaderos, concluyó: “Cuando muere Ricardo Fort, Martínez deja de ser la persona que él era. Se iluminaba y respiraba a través de la vida de Ricardo”.