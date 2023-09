Habló el exabogado de L-Gante: "No le veo un buen futuro"

Por su defensa ya pasaron tres abogados desde el momento de su detención en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron en sus propiedades, y su situación procesal parece no cambiar.

Durante una charla con "Socios del Espectáculo" (El Trece), Alejandro Cipolla, exabogado del artista, se sinceró y expresó: "La verdad es que no le veo un buen futuro”.

Ante la consulta por el panorama judicial que le espera a Valenzuela, el letrado explicó: "Lo veo mal, oscuro. Creo que no hubo defensa. Me parece que hubo un exceso y nadie pensó la lógica que no indicaba de que tantos días podía estar detenido un artista".

Y agregó: “Me parece que es un abuso de la Justicia, un vuelto o un mensaje a la sociedad. Si uno se pone a analizar absolutamente todas las causas en donde hay implicados famosos, hay peores causas, con peores imputaciones, y hasta con gente muerta, donde no hay detenidos”.

Envuelto en entredichos con la familia del cantante, Cipolla se apartó de la defensa y tomó su lugar Juan Pablo Merlo, conocido de L-Gante por ser el abogado de Tamara Báez, la madre de su hija. Sin embargo, semanas después optaron por Diego Storto como defensor.

L-Gante sigue detenido

L-Gante permanece detenido en la DDI de Quilmes desde hace casi tres meses por amenazas, privación ilegítima de la libertad, tenencia de estupefacientes y encubrimiento agravado por ánimo de lucro.

Desde su estadía en prisión, el artista escribió numerosas cartas que compartió en sus redes para sus seguidores, además de componer nuevas canciones para su repertorio.

La semana pasada, el fiscal Raúl Villalba solicitó elevar a juicio oral a la causa en la que la Fiscalía lo considera como el autor responsable de los cuatro delitos. L-Gante podría ser condenado a ocho años de prisión.