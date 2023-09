El intérprete de 47 años acusado de violar a tres mujeres en su casa de Hollywood Hills entre 2001 y 2003 estuvo presente en la sede del Tribunal Superior de Los Ángeles, frente a la jueza Charlaine Olmedo, pero decidió no hablar, según informó el sitio especializado Deadline.

Barbado y en silencio, el actor escuchó a Olmedo decirle: “Usted no es la víctima aquí… sus acciones hace 20 años fueron criminales”. "No elegí nacer en la Iglesia de la Cientología, del mismo modo que no elegí ser violada por Danny Masterson", declaró una de las tres víctimas ante el tribunal. Al contarles a los reunidos cómo su madre ciencióloga la rechazó desde que acudió a la Policía hace casi 20 años para denunciar haber sido “drogada y violada” por el artista.

El caso y su sentencia volvieron a colocar en el centro del debate a la Iglesia de la Cientología, de la que pertenecían tanto las víctimas como el condenado y otros miembros que intervinieron para que el caso no prospere en la Justicia.

Danny Masterson.jpg Danny Masterson, uno de los protagonistas de "That's 70 Show" fue condenado este jueves a 30 años de prisión.

En los alegatos finales de abril pasado, el fiscal Ariel Anson argumentó que Masterson se había aprovechado de su posición como "miembro" de la iglesia para violar a las víctimas después de haberlas "drogado" sin temor a las repercusiones: "Como todos los depredadores, el acusado buscó cuidadosamente a su presa”, argumentó.

Y entonces agregó: “La iglesia enseñó a sus víctimas que la violación no es violación, que tú provocas esto y, sobre todo, no puedes acudir a la policía. ¿Qué mejor coto de caza? Para la Cientología, el acusado es una celebridad y es intocable".

Las acusaciones en contra de Danny Masterson

De acuerdo con los testimonios de las víctimas y fiscales, Danny Masterson agredió sexualmente a tres mujeres a quienes conoció a través de la Cienciología. Si bien todos fueron eventos separados, las tres argumentaron que la Iglesia las presionó para que no denunciaran las violaciones ante las autoridades.

La iglesia, a la que aún pertenece el actor, negó estas afirmaciones y aseguró que la organización “no tiene ninguna política que prohíba o disuada a los miembros de denunciar la conducta criminal de cualquier persona, cienciólogo o no, a las autoridades”.

Por su lado, Masterson negó en repetidas ocasiones haber agredido sexualmente a las mujeres, declarándose inocente de todos los cargos. No obstante, el jurado dictaminó lo contrario. En aquel momento, el actor fue esposado y sacado de la sala del tribunal mientras que su esposa, Bijou Phillips, fue captada entre lágrimas.

Luego de que un primer juicio fuera declarado nulo, en mayo de este año se arribó a una sentencia cuando el actor fue declarado culpable de dos de los tres cargos de violación que enfrentaba. En ese momento, se enfrentaba a una sentencia que iba de entre 30 años de prisión a cadena perpetua. Este jueves, finalmente se le comunicó que deberá pasar tres décadas tras las rejas.