Hellacopters por primera vez en Argentina: 13 de marzo en el Teatro Flores

Hellacopters, la banda sueca de Hard rock y Garage Rock liderada por Nicke Andersson formada en 1994, se presentará por primera vez en la Argentina. El show está previsto para el viernes 13 de marzo en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7800), en el marco de su gira South America 2020.

Además de los suecos, tocan dos bandas argentinas: Los Lotus y Turbocoopers. Anticipadas por sistema Tuentrada.com y estos puntos de venta: Fade To Black (Bond Street) – Tienda Inerme (Recoleta) - Metalmania (Centro) - Locuras (Once / Moron) – Gimmie Gimmie Store (Palermo)- La Cueva (Lanus) – Tradicional (Ramos Mejia) – Santa Guadalupe (Merlo) - La Estaka (Quilmes) - Xennon (Quilmes / LaPlata).

The Hellacopters - In the Sign of the Octopus

The Hellacopters - Carry Me Home

The Hellacopters - by the grace of god

