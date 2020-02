Higuaín se separó y apura la vuelta al país para estar con su hija

Según contó el periodista Lío Pecoraro, Wechsler abandonó la casa que compartía con el deportista en Italia y ya se encuentra radicada en la Argentina junto a la pequeña de dos años.

Por su parte, Gonzalo continúa en Europa y estaría buscando una alternativa para poder salir del contrato que tiene con Juventus y poder volver a nuestro país para poder estar cerca de su hija y continuar con la crianza compartida que tenían con su mujer.

Tras la difusión de la noticia, el conductor denunció en su cuenta de Twitter haber recibido aprietes por parte del entorno de la ex pareja para que no revelara más detalles. "Jodió y hoy me llamaron dos veces enojados para que la corte con el tema y lo frene. Es lo peor que me pudieron hacer, intentar apretarme. La próxima vez los mando al frente. Huevones", aseguró.