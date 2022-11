Desde la década de 1860 hasta la década de 1930 y más allá, la lucha por el juego, el sexo, el tabaco y el alcohol definen la experiencia cultural estadounidense y esta serie analiza a los innovadores que sacan estos placeres de las sombras y los llevan a la corriente principal para construir algunos de los imperios comerciales más grandes de la historia de Estados Unidos y con sus éxitos y sus fracasos sentaron las bases para el sistema de lotería estatal, la Revolución Sexual y la propia Ciudad del Pecado.

Cada episodio de "La industria del pecado" recrea hechos históricos, entrevistas a expertos y personajes que operan en ambos lados de la ley, a la vez que muestra el negocio despiadado cada una de estas industrias,una miniserie documental de seis horas que se emitirá en tres noches.

