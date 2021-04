Horacio Cabak rompió el silencio sobre su separación

"Mirá, yo nunca hablé de mi vida privada, nunca. No es que se habla, hay una situación compleja podríamos llegar a decir. No pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado. No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó hoy, las cosas que trascendieron...", empezó diciendo Cabak ayer a la noche en América.

"Yo vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho, lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos. Profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, a lo que pasó esta mañana", agregó.

Finalmente, el conductor concluyó: "Es muy probable que haya gente que no me crea absolutamente nada y probablemente en este momento dé situación incomoda. No quiero decir nada".

Manifestó con la voz entrecortada: "Lamento profundamente que mi familia no la esté pasando bien por dimes y diretes. Y no voy a hablar más del tema. Yo puedo hablar de todos los temas, pero de esta situación no voy a hablar".

ADEMÁS:

Ayer a la mañana Ángel de Brito reveló en su programa que había sido la propia Verónica quien le confirmó que estaba separada de Cabak, tras más de 27 años de relación. Además hoy agregó que hay una famosa involucrada, pero por ahora no daría nombre.

El mediático lo anunció ayer: "El escándalo fue anoche, me lo contó ella. Encontró más de una infidelidad. Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa".

Incluso De Brito leyó en vivo un mensaje que le mandó Soldato: “No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja”. Según explicó, Soldato está con muchas ganas de hablar.

Hoy reveló más detalles de cómo fue el descubrimiento de la infidelidad: "Verónica agarra ese celular y ahí ve una conversación con una mina que le decía "me jodes" o una cosa así informal. Le suena raro, empieza a mirar, él le saca el teléfono, ella se lo vuelve a sacar y se va corriendo a otra habitación."

Embed

Continuó explicando: "Horacio todavía no puede caminar rápido ni reaccionar mucho porque se está recuperando del covid. Ahí se encierra y empieza a mirar, rescata un par de cosas que empieza a guardar, audios, mensajes, capturas de conversaciones con nombres puntuales".

"Mientras ella está mirando, Cabak desde su computadora empieza a borrarle el chat y empieza a desaparecerle la información. Hay parte que leyó y parte que no pudo llegar a leer", finalizó el conductor de "Los Ángeles de la Mañana".