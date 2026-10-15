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Abel Pintos ganó el Martín Fierro de Oro en la primera edición de los premios a la música

La ceremonia se realizó en Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. Charly García recibió una distinción especial.

La primera entrega de los premios Martín Fierro de la Música se realizó en Tango Porteño, con Hernán Drago y Edith Hermida como conductores. La ceremonia, transmitida por Canal 9, contó con 26 categorías para distinguir a los principales exponentes de la escena musical argentina.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) incorporó así una nueva distinción a su calendario de premiaciones. Entre los artistas más nominados se destacaron María Becerra, con siete candidaturas; Lali Espósito, con seis; y Tini Stoessel, con cinco. Las tres compartieron nominaciones en las categorías Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La jornada comenzó a las 19 con la alfombra roja, mientras que la ceremonia central arrancó a las 21. Antes de la gala, la vereda de Tango Porteño se convirtió en un escenario al aire libre con las presentaciones de Euge Quevedo y Ariel Puchetta junto a Ráfaga.

Durante la apertura, los conductores le dieron la palabra a Luis Ventura, presidente de APTRA, quien anticipó que la entrega de los Martín Fierro también llegará a Uruguay.

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Los primeros shows y las presentaciones de la noche

Ángela Leiva fue la encargada de abrir los espectáculos musicales con su interpretación de Amiga traidora. Luego, invitó a Euge Quevedo a compartir el escenario para cantar juntas No podrás.

A lo largo de la ceremonia se sucedieron diferentes propuestas que combinaron géneros y generaciones. Malena Narvay presentó una interpretación de tango fusionado con música electrónica, mientras que Emanero y Bandana mostraron su nueva colaboración. Los Palmeras, por su parte, estuvieron a cargo del cierre de las actuaciones musicales.

Los homenajes a las grandes figuras de la música argentina

Uno de los ejes principales de la primera edición fue el reconocimiento a artistas que dejaron una marca en distintos géneros musicales.

Carlos “La Mona” Jiménez recibió una distinción por su trayectoria en el cuarteto, mientras que el Chaqueño Palavecino fue homenajeado por su aporte al folclore y Raúl Lavié por su extensa carrera vinculada al tango.

Palito Ortega también fue distinguido por su recorrido en la música popular y recibió una ovación de los presentes.

En tanto, Charly García obtuvo el premio especial “Leyenda de leyendas”, creado especialmente para reconocer su influencia en el rock nacional. El músico agradeció mediante un video grabado en el que expresó: “Nunca creí ganarme un Martín Fierro”.

La lista de homenajes incluyó además a Patricia Sosa, por su trayectoria en el género melódico y pop; Juanse, por su aporte al rock; y Alejandro Lerner. También se entregó una distinción en memoria de Luis Alberto Spinetta.

Wanda Nara ganó por su canción viral

Otro de los momentos destacados de la ceremonia fue el reconocimiento a Wanda Nara, quien obtuvo la estatuilla en la categoría Canción viral por Bad Bitch, su debut musical.

El premio distinguió el alcance que tuvo el tema y su repercusión en las plataformas digitales.

Pimpinela recibió el Martín Fierro de Platino

El Martín Fierro de Platino, considerado uno de los galardones más importantes de la noche, fue para Pimpinela. El dúo integrado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán fue reconocido por una carrera que atravesó distintas generaciones y consolidó su lugar en la música popular.

Abel Pintos se quedó con el Martín Fierro de Oro

El momento más esperado llegó con la entrega del Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de Abel Pintos. El cantante fue distinguido por su trayectoria y su influencia en la música argentina, en un cierre que coronó la primera edición de los premios dedicados exclusivamente a este ámbito.

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • María Becerra — Quimera Show 360° en River

Mejor Artista Urbano

  • L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Uriel Lozano

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil

Mejor Productor/a Musical.

  • Big One

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual

  • Emanero

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Luciano Creiner
  • Valentino Merlo

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Dalila

Mejor Grupo/Banda:

  • Turf

Mejor Artista de Tango

  • Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico

  • Matías Napoli

Mejor Artista Revelación Femenina

  • Candu Domínguez

Mejor Artista DJ

  • Javier Zuker

Mejor Artista Pop

  • Lali

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Ráfaga

Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus

Mejor Artista de Cuarteto

  • Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil

  • El Reino Infantil

Mejor Manager Artístico

  • Marcelo Fígoli

Mejor Cortina Musical de TV

  • LAM

Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Charly García

Mejor Álbum:

  • María Becerra — Quimera

Mejor Colaboración:

  • Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Banda Cuarteto:

  • Desakat2 y Euge Quevedo

Mejor Artista Masculino:

  • Abel Pintos

Mejor Artista Femenina:

  • María Becerra

Mejor Canción:

  • Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

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