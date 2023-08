Iliana Calabró, sobre Mariano Caprarola: "No puedo entender cómo se fue así"

Su pérdida generó gran conmoción y tristeza en el mundo del espectáculo y entre quienes se mostraron conmovidos estuvo Iliana Calabró, quien se acercó al Jardín de Paz para despedir los restos de Caprarola y no pudo evitar las lágrimas.

A la salida de la ceremonia, algunos amigos y ex compañeros de Caprarola hablaron con la prensa y dieron su testimonio sobre la sorprendente noticia. Iliana Calabró fue una de las más golpeadas, al recordar al peluquero y asesor de moda que también trabajó como productor en diferentes ciclos.

“Fue horrible porque yo venía de viaje, prendí el celular y veo 58 mensajes. Digo ‘pasó algo’, sino cómo vas a recibir tantos en el tiempo de un vuelo. Uno de los últimos era de mi hermana, la llamé y me dijo ‘¿Sábes lo que pasó con Marian? Me imagino que te habrás enterado’. Y yo no tenía celular”, contó la actriz.

“La llamé y me dice ‘¿No te enteraste? Se murió’. Y se me hizo un hielo, ¿entendés?”, le dijo con voz quebrada al móvil de LAM que la consultó. “Antes de irme estaba todo bien. Me dijo que se había hecho el estudio, que estaba todo limpio. ‘Están limpios mis riñones, amiga’”, agregó Calabró, afectada por el repentino fallecimiento de su amigo.

De inmediato, la actriz dijo que iba a recordar a Caprarola “con alegría” y mencionó un viaje a Italia que compartió con él. “Era un sol, no puedo entender cómo se fue así. Pero Dios capaz que se apiadó de él para no tener que pasar por tanto dolor”.

f768x1-34875_35002_15.jpg Mariano Caprarola murió el último jueves a los 49 años.

“Él sabía lo de la diálisis, porque me acompañó con mi mamá mucho. Sabía lo que se le vendría y creo que Dios se apiadó de él”, añadió. En ese sentido, Calabró comentó cómo se sentía Caprarola a partir de las complicaciones en el estado de salud de Silvina Luna y de la responsabilidad de Aníbal Lotocki en esa situación.

“Él estaba indignado como estamos todos, ¿no?”, aseguró la actriz. “Incluso en un momento él la había contactado a Silvina porque alguien le había removido parte de eso (la sustancia colocada por Lotocki) y él quería sacárselo”. Sobre el médico, Calabró añadió: “Sin palabras, porque aparte él lo quería, era su amigo”.

Los restos de Mariano Caprarola fueron despedidos en una ceremonia íntima y sentida en el Jardín de Paz. Asistieron su madre Fady, sus compañeros en 'La Jaula de la Moda' Horacio Cabak y Fabián Medina Flores, los diseñadores Benito Fernández y Claudio Cosano el empresario Eduardo Constantini junto a su mujer Elina y la modelo y conductora Anamá Ferreyra, quienes junto a un reducido grupo de afectos le dieron el último adiós al panelista.