Durante el segundo programa de MasterChef Celebrity Argentina, los participantes vivieron la presión de tener que cocinar sus platos a tiempo, bien hechos y con una presentación profesional. Y la competencia suele movilizar sentimientos internos de los competidores.

En ese contexto, una actriz sensible y expresiva como Iliana Calabró, no pudo contener el llanto cuando el conductor del exitoso ciclo de Telefe, Santiago del Moro, le mencionara algo que fue un disparador para que se quebrara.

“En un momento lo nombraste a tu viejo…”, le recordó Del Moro al acercarse a la Calabró. “Ay, cómo le hubiera gustado…”, dijo la participante y se quebró en llanto, asegurando que su padre, el recordado Juan Carlos Calabró, se sentiría orgulloso al verla en en ese programa.

“Le hubiera encantado -agregó.-. Aparte, las últimas comidas de la familia las hacía para compartir con él. Nos achicó, me queda la Coca… Que gracias a Dios, ¡lo que come esa mujer!. Se come todo lo que yo hago”, expresó Iliana.

Conmovido, el conductor dijo: “Transmití toda esa emoción a tu plato, te abrazaría pero no puedo“, la contuvo Santiagodel Moro

Llorando, Iliana Calabró : “Estoy feliz, donde esté (mi papá) seguro que estaría acá puteándome para que no llore”.